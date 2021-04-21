Belediye Derincespor'dan amatör kulüplere destek
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Belediye Derincespor'dan amatör kulüplere destek

Belediye Derincespor'dan amatör kulüplere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Derince Belediyespor heyeti, kenti Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan kulüpleri ziyaret ederek destek mesajları verdi.

Derince Belediyespor heyeti, kenti Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan kulüpleri ziyaret ederek destek mesajları verdi.

Bölgesel Amatör Lig'deki Kocaeli kulüplerini yeni sezon öncesi ziyaret eden Belediye Derincespor camiası, Kocaeli sporu adına örnek bir uygulamaya imza atıyor. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe öncülüğünde gerçekleşen ziyaretler kapsamında ilk olarak Hereke Yıldızspor, Karamürselspor ve Değirmenderespor kulüpleri ile bir araya gelinmişti. Bayraktar ve Güntepe beraberinde Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat, Derince Belediyesi Spor Müdürü Osman Cömert, Belediye Derincespor yöneticileri Ahmet Özer, Murat Subaşı, Fahri Akyol ve Federasyon Temsilcisi Şaban Eraslan ile birlikte ziyaretlerine devam etti.

Bu kapsamda Kullarspor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş ve yönetim kurulu, Kartepe Arslanbey G.B. Spor Kulübü Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi, Doğantepespor Başkanı Mithat Öztürk ve Yuvacıkspor Kulübü Antrenörü Fatih Kurtoğlu'nu ziyaret eden Belediye Derincespor camiası kulüplere yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar temennisinde bulundu.

Belediye Derincespor Kulübü olarak, kentimizi BAL'da temsil edecek takımların daima yanında olduklarını belirten Başkan Yardımcısı Bayraktar, "Bölgemizin güzide kulüplerine yeni sezon öncesi hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak başarı dileklerimizi ilettik. Değerli kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz ve antrenörlerimiz ile istişare ederek Kocaeli futbolunu daha ileriye taşımak adını fikir alışverişinde bulunduk. Belediye Derincespor olarak her zaman amatör kulüplerimizin yanındayız" dedi. - KOCAELİ

Belediye Derincespor'dan amatör kulüplere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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