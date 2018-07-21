Belediye Başkanı Seçen, Oyun Parkını Çocuklarla Birlikte Açtı

Bu amaçlı olarak düzenlenen törende önce Hafız Mahmut Sami Kemikkırandua yaptı. Kübra ve Fatih Benli çiftine ait işletme daha sonra Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ergin ve oyun parkında oyun oynayacak minikler ile birlikte kurdele keserek, işletmeyi hizmete kazandırdı,

Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra Esma Kansu ve Seyit Taha Benli isimli çocuklarla birlikte oyun parkında bir süre sohbet ederek, oyunlarını izledi.