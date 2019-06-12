İYİ Partili Belediye Başkanı, makam araçlarını toplu taşıma aracı almak için satışa çıkardı

Antalya'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı alınması için iki makam aracını satma kararı aldı. Belediye meclisinde önerisi kabul edilen Kocakaya, araçların satışından elde edilecek gelirle birkaç toplu taşıma aracı almak istediklerini, makam aracı olarak kendi aracını kullanacağını söyledi.

Demre Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Okan Kocakaya'nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi.

MAKAMA AİT İKİ HİZMET ARACIN SATILMASINI İSTEDİ

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkanı Okan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıklarını söyledi. Uzun tatil sonrası meclisin toplandığını aktaran Başkan Kocakaya, "Gündem dışı bir dilekçem olacak. Bu dilekçede belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.

MECLİS'TE KARAR VERİLDİ

Diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Kocakaya'nın dilekçesi gündeme alındı. Başkan Kocakaya dilekçesinde, "Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlardan 2015 model 07 ZCL 01 plakalı Audi marka otomobil ile 2010 model 07 ZAD 01 plakalı Skoda marka hizmet araçlarının satılarak toplu taşıma aracı satın alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından konu oylamaya sunuldu. Bir üyenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla her iki aracın da satışına karar verildi.

EKONOMİK DURUM İYİ OLMAYINCA BU KARAR ALINDI

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Belediyemize ait 2 hizmet aracımız var. Seçim döneminde hep ilçemizde toplu taşıma araçları olmadığı için bunu hayata geçirmeyi hedeflemiştik. Fakat şu anda belediyemizin ekonomik durumu buna çok müsait değil. Biz de hizmet araçlarımızı birkaç kişiye hizmet vermektense, bütün Demreli hemşehrilerimize hizmet verebilmesi için böyle bir karar aldık. Ben böyle bir talepte bulundum meclis üyelerimizden. Sağ olsun onlar da oy çokluğuyla kabul etti. Demreli hemşehrilerimizin kullanabileceği, onlara hizmet edecek toplu taşıma araçları almayı hedefliyoruz" dedi.

KENDİ ARACINI MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAK

Başkan Kocakaya gazetecilerin "Siz makam aracı olarak ne kullanacaksınız?" sorusuna da "Belediyenin diğer araçlarını kullanacağım. Şu anda bir makam aracım yok. Ben kendi aracımı makam aracı olarak kullanacağım" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA