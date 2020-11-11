Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül
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Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül

11.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:54
Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül

4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvasında 3. olarak Sivas'a bronz madalya kazandıran Alperen Turan Arıs ile 2.

4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvasında 3. olarak Sivas'a bronz madalya kazandıran Alperen Turan Arıs ile 2. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa kupası Avrupa 2'nciliğiyle Sivas'a gümüş madalyayla dönen Ömer Ufuk Şimşek'i Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin altınla ödüllendirdi.

Avrupa Kickboks Şampiyonasında dereceye giren Alperen Turan Arıs, Ömer Ufuk Şimşek ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Üçüncülük kupasını Başkan Bilgin'e takdim eden Alperen Turan Arıs ve Ömer Ufuk Şimşek, Sivas'ta çocukların olası kötü alışkanlıklardan korunması için spora yönelmelerinin gerektiğini vurgulayarak, gençlere destek vermek amacıyla spor salonu kurduklarını ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiklerini belirttiler.

Sporun önemine vurgu yapan Başkan Bilgin "Gençlerimizin kazandırdığı başarılarla bizler mutlu oluyoruz. Her kurumun ayrı görevi var ama biz belediye olarak kimsenin yetki alanına girmeden kurumlarla iş birliği içerisinde ortak akıl ve istişare ile bu şehre nasıl daha iyi hizmet ederiz diye düşünüyoruz. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile bu şehre değer katacak her projenin dün de arkasındaydık bugün de arkasındayız." ifadesini kullandı. - SİVAS

Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül
Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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