Belçika Kovid-19 hastalarını "gerekirse" Almanya'ya gönderecek
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Belçika Kovid-19 hastalarını "gerekirse" Almanya'ya gönderecek

30.10.2020 02:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 02:14
Belçika Kovid-19 hastalarını

Belçika'daki hastaneler, "gerektiği takdirde" Kovid-19 hastalarını tedavi için Almanya'ya gönderecek.

Belçika'daki hastaneler, "gerektiği takdirde" Kovid-19 hastalarını tedavi için Almanya'ya gönderecek.

Belçika basınındaki haberlere göre, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Alman mevkidaşı Jens Spahn ve yakındaki Alman eyaletlerinin yetkilileriyle olası hasta transferi için gerekli düzenlemeleri yaptığını söyledi.

Vandenbroucke, Alman yetkililerin, hastanelerde yer olması durumunda Belçika'dan hasta kabul etmeyi önerdiklerini belirterek "Alman mevkidaşlarımın cömert ve içten tavrından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Almanya'da bol miktarda yoğun bakım yatağı bulunduğunu kaydeden Vandenbroucke, Belçika'daki hastanelerin bu tekliften yararlanması gerektiğini ifade etti. Belçikalı bakan, çok sayıda hasta gönderilmeyeceğini, vaka değerlendirmesi yapılacağını aktardı.

Vandenbroucke'nin açıklamasından kısa süre sonra Alman medyasında, iki Belçikalı hastanın Almanya'ya transfer edildiği belirtildi.

Belçika'da 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunların yarısı Kovid-19 hastalarıyla dolmuş durumda. Belçikalı sağlık yetkilileri, vaka artış hızının aynı şekilde devam etmesi durumunda bir hafta içinde tüm yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolacağını tahmin ediyor. Bu nedenle yoğun bakım yatak sayısının kısa sürede 2 bin 800'e çıkarılması planlanıyor.

Belçika, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Belçika, 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor. Her gün 15 bine yakın yeni vaka görülen 11,4 milyon nüfuslu ülkede iki hafta önce alınan tedbirlerin yakında daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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