Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcuya ekrana çıkma yasağı
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Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcuya ekrana çıkma yasağı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Belçika'da VRT ekranlarında Kadın Basketbol Milli Takımı hakkında homofobik ve cinsiyetçi yorumlar yapan Eddy Demarez'in ekrana çıkması yasaklandı. Demarez, sporcuların fiziksel görünümü, isimleri, performansları konusunda homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullandı, tüm ülkenin tepkisini çekti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda katılan Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı, kamu kanalı VRT'de yorumcu Demarez tarafından çirkin sözlerin hedefi oldu. Demarez, kadın basketbolcuların fiziksel görünümü, isimleri, performansları hakkında cinsiyetçi ve homofobik ifadeler kullandı.

Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı

"KABUL EDİLEMEZ"

BBC'nin haberine göre; Belçika Kadın Milli Takımı'nın sporcuları Devarez'in ifadelerini, "Kabul edilemez ve mide bulandırıcı" diyerek kınadı. Bunun ardından yorumcuya ekrana çıkma yasağı getirildi.

Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı

"GEREKLİ DERSİ ALDIM"

Eddy Demarez ise "Çizgiyi aşan açıklamalar yaptım. Gerekli dersleri çıkardım ve emin olun böyle bir şey bir daha olmayacak" diye konuştu.

Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanan yorumcuya ekrana çıkma yasağı
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