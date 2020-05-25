Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 32 ölüm
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 32 kişi daha yaşamını yitirdi.
25.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:45
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 32 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 312'ye yükseldi.
Belçika'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede 32 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 312'ye; toplam vaka sayısı ise 57 bin 342'ye ulaştı.
Kaynak: DHA