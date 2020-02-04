Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı
Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.
Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.
Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Neder-Over-Hembeek askeri hastanesinde test edilen diğer Belçikalılarda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle