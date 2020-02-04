Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı
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Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı

Çin'in Vuhan şehrinden Belçika'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38
Belçika'da ilk koronavirüs vakası: Virüsü taşıyan kişi karantinaya alındı

Çin'in Vuhan şehrinden 'ya getirilen 9 kişiden birinde dünya genelinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs tespit edildi.


Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Neder-Over-Hembeek askeri hastanesinde test edilen diğer Belçikalılarda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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