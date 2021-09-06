Belaruslu muhaliflere iktidarı anayasaya aykırı yollarla ele geçirme teşebbüsünden hapis cezası
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Belaruslu muhaliflere iktidarı anayasaya aykırı yollarla ele geçirme teşebbüsünden hapis cezası

Belaruslu muhaliflere iktidarı anayasaya aykırı yollarla ele geçirme teşebbüsünden hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus'ta geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen izinsiz protestoların organizasyonunda aktif rol alan iki muhalif hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus'ta geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen izinsiz protestoların organizasyonunda aktif rol alan iki muhalif hapis cezasına çarptırıldı.

Belta haber ajansına göre, Mariya Kolesnikova ve Maksim Znak'a yönelik "iktidarı anayasaya aykırı yollarla ele geçirme teşebbüsü ve aşırılık yanlısı grup oluşturma" suçlamalarından görülen davanın son duruşması Minsk Bölge Mahkemesinde kapalı olarak yapıldı. Duruşmanın kararla ilgili kısmı basına açık gerçekleştirildi.

Savcının suçlamalarını haklı bulan mahkeme, Kolesnikova'ya 11 yıl, Znak'a da 10 yıl hapis cezası verdi.

Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla izinsiz protesto gösterileri başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevi bırakmasını ve anayasanın değişmesini isteyen protestocuların her hafta sonu yaptıkları eylemler, Aralık 2020'ye kadar devam etmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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