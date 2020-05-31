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Bekir Yunus Uçar'dan motosikletçilere teşekkür

- Bekir Yunus Uçar'dan motosikletçilere teşekkür Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara yardımcı olmak için gönüllü şekilde hareket ederek Vefa Destek Grubu'na destek veren motosiklet sürücülerine teşekkür etti.

31.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:58

- Bekir Yunus Uçar'dan motosikletçilere teşekkür

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlara yardımcı olmak için gönüllü şekilde hareket ederek Vefa Destek Grubu'na destek veren motosiklet sürücülerine teşekkür etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motosiklet sürücülerine teşekkür etti. Federasyon, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı günlerinde evlerinden çıkamayan vatandaşların yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 altı vatandaşlara destek vermek için çağrıda bulunurken, birçok motosiklet sevdalısı Vefa Destek Grubu'na yardımcı olmak için talepte bulunmuştu. 'Bin Motosikletli Gönüllü' projesinde yer alan Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular, turizm komisyonu üyeleri, hakemler, eğitmenler ve motosiklet tutkunları, Vefa Destek Grubu'na katkı sağlarken, Kızılay'a da kan bağışında bulundu. Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, yapılan yardımlar sonrasında gönüllülere teşekkür etti.

"Sözümüz bitmeden 'Ben de varım' dediler. Hepsine teşekkür ediyorum"

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Tüm dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerde bir çağrı yaptık. Dedik ki 'Bin tane gönüllü arkadaşımız, bin tane motosiklet gönüllüsü bizimle birlikte Vefa Sosyal Destek Grupları'nda çalışır ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını acaba ulaştırır mı?'. Daha sözümüz bitmeden, cümlemiz tamamlanmadan, binlerce arkadaşımız, binlerce motosiklet gönüllüsü, 'ben de varım' dedi. Vefa yeleğini giydiğimiz günden bu yana hem hafta sonu hem de hafta içi her sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde veya 65 yaş üstü, 20 yaş altı kardeş ve büyüklerimizin ihtiyaçlarının olduğu her anda motosiklet gönüllüleri 'ben de varım' dedi. Karşılıksız, gönülden hizmet etmeye ve çalışmaya gayret gösterdiler. Bu şekilde 110 bini aşkın uygulamayla evlere, iş yerlerine ve ihtiyaç sahiplerinin olduğu yerlere ulaştık. Aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun katkıları, motosiklet tutkunlarının destekleriyle Kızılay'a da 50 bin ünitenin üzerinde kan bağışında bulunduk. Ülkemizde her zaman olduğu gibi motosiklet tutkunlarının, sosyal proje ve faaliyetlere bir kez daha gönülden destek verdiğini gördük. Bizimle beraber olan maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gönüllüler sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda vatandaşların ilaç, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini hızlı bir şekilde adreslerine ulaştırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımında da önemli rol üstlendi.

Bekir Yunus Uçar'dan motosikletçilere teşekkür

Kaynak: İHA

Spor Manşet

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