Bekir Limanlar: "Son düdüğe kadar mücadele verdik" - Bekir Limanlar: "Son düdüğe kadar mücadele verdik" Ümraniyespor Yardımcı antrenörü Bekir Limanlar, Samsunspor mağlubiyetinin ardından, "Son düdüğe kadar mücadele verdik" dedi.

- Bekir Limanlar: "Son düdüğe kadar mücadele verdik"

SAMSUN - Ümraniyespor Yardımcı antrenörü Bekir Limanlar, Samsunspor mağlubiyetinin ardından, "Son düdüğe kadar mücadele verdik" dedi.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından korona virüse yakalanan Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar yerine takımın başında maça çıkan yardımcı antrenör Bekir Limanlar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Limanlar, "İlk yarı iyi mücadele ettik ama oyuna çok fazla giremedik. İkinci yarıda gole kadar olan kısım dengeli geçti. Yediğimiz golden sonra daha çok oyunun inisiyatifini almaya çalıştığımız dakikalarda bize göre olmayan bir penaltı verildi. Zaten tartışılıp, görüşüldükten sonra verilen bir penaltı. Ondan sonra da direncimiz kırılmaya başladı. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Son düdüğe kadar en azından oyuna tutulabilme adına mücadelemizi verdik. Son dakikada yediğimiz gol, yemememiz gereken bir goldü. Maç biterken yedik. Eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki haftalarda çok daha iyi ve keyif veren bir futbol oynamaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR