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BEIN SPORTS CANLI İZLE: 26 Nisan 2025 Cumartesi beIN Sports canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ!

BEIN SPORTS CANLI İZLE: 26 Nisan 2025 Cumartesi beIN Sports canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ!
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BEIN SPORTS CANLI İZLE | Spor tutkunları, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü beIN Sports kanallarını canlı izlemek için yayın linki ve HD frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, beIN Sports canlı izleme linki var mı, yayın frekansı nedir? İşte detaylar…

Süper Lig ve birçok önemli spor organizasyonunun yayıncısı olan beIN Sports, maç heyecanını evlere taşımaya devam ediyor. Sporseverler, beIN Sports'u canlı izlemek için güncel yayın linki ve HD frekans bilgilerini merak ediyor. "beIN Sports canlı izleme linki var mı? Türksat frekans ayarları nasıl yapılır, hangi kanal numarasında?" soruları, maç saatleri yaklaştıkça daha çok araştırılıyor. İşte, beIN Sports canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgilerine dair tüm detaylar…

BEIN SPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay - H)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

Şifreleme: Irdeto (şifreli yayın – beIN üyeliği gereklidir)

BEIN SPORTS CANLI İZLE: 26 Nisan 2025 Cumartesi beIN Sports canlı yayın izleme linki ve HD FREKANS BİLGİLERİ!BEIN SPORTS CANLI İZLE

beIN Sports kanallarını Digiturk üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar için güncel kanal numaraları ve yayın kalitesi bilgileri şu şekildedir:

  • beIN Sports 1 HD kanalı, Digiturk 77. kanalda yer almakta ve HD kalitesinde yayın yapmaktadır.
  • beIN Sports 2 HD ise 78. kanalda izlenebilir ve yine yüksek çözünürlükte (HD) yayın sunmaktadır.
  • beIN Sports 3 HD, Digiturk 79. kanalda HD kalitesiyle hizmet vermektedir.
  • beIN Sports 4 HD ise 80. kanal numarasıyla, HD yayın olarak kullanıcılarla buluşmaktadır.

Bu kanallar üzerinden Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, NBA, tenis turnuvaları ve daha pek çok önemli spor etkinliği canlı olarak izlenebilmektedir.

BEIN SPORTS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! (ŞİFRESİZ HD)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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