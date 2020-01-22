Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerler ne zaman gidecek? Bedeli askerlik ücreti 2020

22.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:56

2000/1 askertlik celp dönemleri ne zaman açıklanacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma BakanlığıYedek Subay ve Yedek Astsubay aday adayları ile erbaş/erler için duyuruyu yayımladı. Buna göre, yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde birliklerine sevk olacaklar. İşte, bedeli askerlik, 2000/1 askerler ve yedek subay ile yedek astsubaylar hakkında detaylı bilgi...

2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB'nin yayımladığı duyuruda, yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde birliklere sevk edilecekler.

Şubat celp dönemleri e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak. Öte yandan bedelli askerlik dönemleri de Şubat celpleri ile birlikte belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

2020 yılında bedelli askerlik yapmaya karar veren vatandaşlar 35 bin TL ödeyecekler. 2020 Bedelli askerlik başvuru şartları şöyle:

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e

kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde

bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli

askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği

ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00'e kadar ödeyecekleri bedel

35.054,64 TL'dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım

Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden

duyurulacaktır.

ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan,

yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

ŞUBAT 2020 YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU

1. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını ve askerlik hizmeti tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

5. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

a. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

b. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

c. Yol ve iaşe parası, e-Devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabileceklerdir.

6. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

7. 7179 sayılı askeralma kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

8. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.