Bedelli askerlik ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti düştü mü? Bedelli askerlik kaç TL oldu?

Gündemde yer alan konuların başında bedelli askerlik fiyatları geliyor. TESK Başkanı Palandöken: "Bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli" açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından vatandaşlar bedelli askerlik düşecek mi? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç tl? gibi soruların cevaplarını merak etti. Sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde...

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BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerliğin ilk yarı ücreti belli oldu. 30 Haziran 2021 saat 18:00'e kadar ödenecek tutar 39.788,64 lira. Haziran sonrası bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı.

Bedelli askerlik fiyatı 1 Temmuz'dan sonra geçerli olmak üzere 43 bin 150 liraya çıktı.

BEDELLİ ASKERLİK GEÇMİŞ DÖNEM FİYATLARI

2011 - 30.000 TL

2014 - 18.000 TL

2018 - 15.000 TL

2019 Haziran - 31.343 TL

2019 Temmuz - Aralık - 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran - 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık - 37.070 TL

2021 Ocak - Haziran - 39.788 TL

2021 Temmuz - Aralık - 43.150 TL

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedeli askerlik toplam 21 gündür. Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

2021 BEDELLİ ASKERLİK FİYATI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin bedelli askerlik imkanının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine gelir sağlamak için bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli" ifadesini kullandı. Bunun ardından bedelli askerlik fiyatlarında indirim olacak mı, düşüş olacak mı merak edilmişti.

Bedelli askerlik fiyatı düşecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bedelli askerlik ücretinin düşürülmesi gerektiğini aktaran Palandöken, şu açıklamalarda bulundu:

"2019 yılından itibaren kalıcı hale getirilen bedelli askerlik ücreti enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur aylık katsayısına göre her 6 ayda bir güncelleniyor. Son yayınlanan Genelge ile bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de 43 bin 151 TL olarak belirlendi. Ancak gençlerimiz mevcut imkanlarıyla bedelli askerlik ücretini karşılayacak durumda değil. Nakit olarak ödenen bedelli askerlik ücreti için bankalardan kredi çekildiğinde gençlerin ödediği toplam ücret daha da artmış oluyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine gelir sağlamak için bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli. Bedelli askerlik ücreti 2018 yılında olduğu gibi makul seviyeye çekilirse daha çok kişi bedelli askerlikten faydalanır, piyasadaki iş kayıplarının önüne geçilir hem de Hazine'ye gelir sağlanmış olur."