BDDK'dan Klon Ödeme Kuruluşu'na İzin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Klon Ödeme Kuruluşu AŞ'ye, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'da belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere, ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verildiği bildirildi.