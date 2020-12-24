BDDK Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BDDK Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:40
BDDK Başkanı Akben, AA'nın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akben, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Akben, Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafa oy verdi.

Akben, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerde voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Bekir Pakdemirli Ahmet Ünal Çeviköz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Hakem İngiltere Başakşehir Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BDDK Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:43:55. #1.14#
title