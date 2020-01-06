BCCT Başkanı Chris Gaunt'a Britanya İmparatorluğu Nişanı

06.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16

BCCT Başkanı Chris Gaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından Türkiye – Birleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (Order of the British Empire - OBE) ile ödüllendirildi.

BCCT'den yapılan açıklamada, "Gaunt ilham verici bir iş lideri olarak, yerel ve küresel refaha adanmış hizmetlerinden ötürü üstün hizmet madalyasına layık görüldü. Dünya genelinde bu ödüle layık görülen ihracatçı girişimciler ve endüstri liderleri, 2019 yılında İngiltere ihracatının 675 milyar sterlin gibi rekor seviyeye yükselmesine katkı sağladı" denildi.

Gaunt, OBE nişanı ile ilgili, "Bu ödül, BCCT'nin son yedi yılda İngiltere'nin toplam ihracat ticaretine ve özellikle Türkiye ile olan ticaretimize sağladığı katkının bir meyvesidir. Bu sürece, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve BCCT ekibimiz, İstanbul'daki İngiliz Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği'nde bulunan Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) çalışma arkadaşlarımızın desteği ve katkısı paha biçilmez. Tüm paydaşlarımıza ve BCCT üyelerine yolculuğumuza katılımları ve gönülden bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu ödül benim adıma olmakla birlikte, BCCT' nin 2020'de sürdüreceği başarıyı da temsil ediyor" dedi.Üstün hizmet madalyası OBE, İngiltere'de 1917'de Kral V. George tarafından başlatılan, askeriye, kamu, iş dünyası, medya ya da sivil toplum kuruluşlarında başarılı hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek amacıyla verilen liyakat nişanının ikinci seviyede olanıdır.

Açıklamaya göre, Chris Gaunt, uzun yıllar, Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da üst düzey yönetimlerde görev aldı. En son olarak Coca-Cola'nın Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'daki şişeleme operasyonlarından sorumlu üst düzey yönetici olarak çalıştı. "Çok kültürlü, global yönetim konusunda deneyime sahip olan Gaunt, 2013 yılında BCCT Yönetim Kurulu Başkanı oldu. BCCT'nin yeniden yapılandırılmasına öncülük etti ve İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Departmanı ile başarılı bir stratejik işbirliği başlattı." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA