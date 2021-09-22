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BBL Esports yeni VALORANT koçu sonunda duyuruldu!

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BBL Esports yeni VALORANT koçu sonunda duyuruldu!

BBL Esports'un beklenen koçu Fabr1O'un transferi duyuruldu!

Eray "Gais" Sarıkaya'nın takımdan ayrılışını duyurmasının ardından Bbl Esports VALORANT takımının yeni koçu hakkında dile getirilen iddialar için cevap, 22 Eylül Çarşamba gününün akşam saatlerinde belli oldu.

BBL Esports'un sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan 2 dakika 26 saniyelik bir video ile VALORANT ekibinin yeni mental koçunun Counter Strike dünyasına nam salmış isimlerden Sezgin "Fabre" Kalaycı olduğunu duyurdu.

Takım tarafından yapılan duyurunun ardından Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Kalaycı, "Görüşmelere başladığımız ilk günden itibaren yönetim, oyuncu ve hatta taraftar tarafından büyük bir saygı ve sevgi gördüm. göstermiş olduğunuz bu saygı ve sevgiye layık olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. LETS GO !" sözleri ile yeni macerasına başladı.

BigBossLayf oluşumunun kurucu ortaklarından biri olan Ferit "wtcN" Karakaya ise yaptığı paylaşımda Fabre'ye şu sözler ile hoş geldin dedi: "Küçükken fragmovie leri ile büyüdüğüm, kendisine büyük saygı duyduğum Sezgin " Fabre " Kalaycı artık BBL Esports Koçlarından biri ! LETS GO BBL"

Sezgin "Fabre" Kalaycı'nın transferinin duyurulduğu özel videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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