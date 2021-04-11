BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
BB Erzurumspor ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? BB Erzurumspor - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 2-2 beraberlikle devam ediyor. Maçta şuan ilk yarı bitti. Sonuçlarını paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
BB Erzurumspor - Beşiktaş mücadelesi şuanda 2-2 devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.
BB Erzurumspor Golleri:
16. dakika : Leo Schwechlen
39. dakika : Emrah Başsan
Beşiktaş Golleri:
10. dakika : Cyle Larin
26. dakika : Oğuzhan Özyakup
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-2 eşitlikle devam ediyor. Özet linki maç bitiminde aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 11 Nisan Pazar saat 16:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)
SABRİ ÇELİK(Gözlemci)
CEMİL KAYHAN(Temsilci)
VELİ KESER(Temsilci)
ONUR AYDEMİR(Temsilci)