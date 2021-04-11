BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

BB Erzurumspor ligin 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? BB Erzurumspor - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu
Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu
Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? BB Erzurumspor - Beşiktaş hangi kanalda? BB Erzurumspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! BB Erzurumspor - Beşiktaş canlı izle! Maçtan dakikalar! BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 2-2 beraberlikle devam ediyor. Maçta şuan ilk yarı bitti. Sonuçlarını paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

BB Erzurumspor - Beşiktaş mücadelesi şuanda 2-2 devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

BB Erzurumspor Golleri:

16. dakika : Leo Schwechlen

39. dakika : Emrah Başsan

Beşiktaş Golleri:

10. dakika : Cyle Larin

26. dakika : Oğuzhan Özyakup

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-2 eşitlikle devam ediyor. Özet linki maç bitiminde aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 11 Nisan Pazar saat 16:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

VELİ KESER(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Ataizi Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Ryan Babel Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 20:06:43. #1.16#
title