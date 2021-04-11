BB Erzurumspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 11 Nisan Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 2-2 beraberlikle devam ediyor. Maçta şuan ilk yarı bitti. Sonuçlarını paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

BB Erzurumspor - Beşiktaş mücadelesi şuanda 2-2 devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir.

BB Erzurumspor Golleri:

16. dakika : Leo Schwechlen

39. dakika : Emrah Başsan

Beşiktaş Golleri:

10. dakika : Cyle Larin

26. dakika : Oğuzhan Özyakup

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 2-2 eşitlikle devam ediyor. Özet linki maç bitiminde aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 11 Nisan Pazar saat 16:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(AVAR)

SABRİ ÇELİK(Gözlemci)

CEMİL KAYHAN(Temsilci)

VELİ KESER(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)