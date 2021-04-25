Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
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Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Ömer Düzgün, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İnşallah bu sene ligde kalacağız." dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Ömer Düzgün, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İnşallah bu sene ligde kalacağız." dedi.

Düzgün, maçın ardından stat dışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aldıkları galibiyetten dolayı yaşadığı heyecanı henüz yenemediğini ifade etti.

Kendileri adına güzel bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Düzgün, "Bu maç, Süper Lig'de kalma anlamında bizim için devam galibiyetiydi." diye konuştu.

Teknik heyeti ve futbolcularını kutlayan Düzgün, takımının bugün sahada büyük bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

"Bugünkü maçın hakemi Halis Özkahya'ya da çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakemler adaleti ortaya koyduğunda nelerin olabileceğini herkese gösterdi. Bu anlamda bundan sonraki tüm maçlarda da tüm hakemlere bunu örnek gösteriyorum. Tüm hakemlerin ligin kalan maçlarında dikkatli olmasını istiyorum." diyen Düzgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu sene ligde kalacağız. Bugüne kadar hep son dakikaya kadar ecel teri döktük, bugün de öyle oldu. Şimdiye kadar arkaya yaslanıp hiç maç izleyemedik. Bugün 3-1'den sonra 'Tamam' demeye başladık ama yine stresli oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. Bugün Gaziantep, belki de en hırslı futbolunu bize karşı oynadı. Keşke biraz daha hırssız oynasalardı. Rakibin hırsı, bizi ikinci yarıda defansta da bıraktı. Ama arkadaşlarımız oyunu bırakmadı. Son dakikalarda yaşananların tarifi yok aslında. Ölüm kalım demek istemiyorum ama 2-0'dan 3-2'ye maçın gelmesi haliyle stres yapıyor. Bizim puan kaybetme şansımız yok. Bir gol yesek neler olurdu düşünebiliyor musunuz? Son 3 haftadır üst üste kazanıyoruz. Kalan 4 maçı da kazanmaya talibiz. İnşallah 4 maçın tamamını alacağız. Oyuncularıma ve teknik heyetime güveniyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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