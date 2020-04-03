Bazı yağların ithalatında tarife kontenjanı Tekstil üretiminde girdi olarak kullanılan akrilonitril ile motor yağları, kompresör yağlama yağları ve türbin yağlama yağları ithalatında yüzde sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Tekstil üretiminde girdi olarak kullanılan akrilonitril ile motor yağları, kompresör yağlama yağları ve türbin yağlama yağları ithalatında yüzde sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tekstil üretiminde girdi olarak kullanılan akrilonitril için 60 bin ton, motor yağları, kompresör yağlama yağları ve türbin yağlama yağları ithalatında 50 bin ton için yüzde sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı imkanı sağlandı.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilecek. Bildirimde, elektronik ortamda verilen 23 haneli belge numarasıyla belge tarihi yer alacak. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

Düzenlenecek ithal lisansları 15 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Kaynak: AA