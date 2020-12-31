Bazı harp silahları ve aksamlarının ithaline ilişkin esaslar düzenlendi
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Bazı harp silahları ve aksamlarının ithaline ilişkin esaslar düzenlendi

31.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:01
Bazı harp silahları ve aksamlarının ithaline ilişkin esaslar düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithaline ilişkin esasları belirledi.

Ticaret Bakanlığı, harp silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithaline ilişkin esasları belirledi.

Bakanlığın Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü 3'üncü mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili tebliğde yer alan gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) tanımları belirtilen harp silahları ve aksamları, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bunlar adına ithal etmek üzere yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarınca ithal edilebilecek.

Söz konusu silah ve aksamları, Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da ithal edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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