Bayrampaşa'da iplik imalathanesinde yangın

03.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:46

Bayrampaşa'da bir iplik imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir imalathane çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA