Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
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Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor

Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1800'lü yıllara dayanan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarında yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç tahin helvasının için coğrafi işaret tescili yolunda ilk adım atıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1800'lü yıllara dayanan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarında yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç tahin helvasının için coğrafi işaret tescili yolunda ilk adım atıldı. Helvanın coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi bülteninde askıya çıktığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bu ürün askıya çıkmasıyla beraber, coğrafi işaret yolunda hız almaya devam etmektedir. 3 aylık bir süre zarfında itiraz olmadığı takdirde Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret tescilini almış olacaktır" dedi.

Kazdağları kuzey yamacında yer alan ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesiyle özdeşleşen tahin helvası için, Bayramiç Kaymakamlığı tarafından 6 ay önce coğrafi işaret mahreç başvurusu çalışmaları başlatılmıştı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği Bayramiç'te yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç tahin helvası Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi bülteninde askıya çıktı. 3 ay içerisinde bir itiraz olmazsa bu ürün coğrafi tescil işaretini almayı hak kazanacak.

"3 aylık süre zarfında itiraz olmazsa coğrafi işaret tescili alınmış olacak"

100 yılı aşkın süredir Kazdağları bölgesinde üretilen ve ana maddesi susam olan tahin helvasının coğrafi işaret tescili için önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Bayramiç helvamız 3 Mayıs 2021 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'nün resmi bülteninde askıya çıkmıştır. Bu ürün askıya çıkmasıyla beraber, coğrafi işaret yolunda hız almaya devam etmektedir. 3 aylık bir süre zarfında itiraz olmadığı takdirde Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret tescilini almış olacaktır" dedi.

"Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hatıratlarında yer alıyor"

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hatıratlarında bahsettiği Bayramiç tahin helvasının tarihten gelen bir lezzet olduğunu da sözlerine ekleyen Pehlivan, "Bayramiç'te helvacılık 1800 yıllara dayanmaktadır. Yine helvacılığın en popülarite olduğu yıllarda ve tarihten gelen bir lezzet olduğu ispatımız için de Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hatıralarında ve belgeselinde ilk tahin helvasını Bayramiç'te yediğinden bahsetmiştir. Tabii ki bu durum bizim elimizi güçlendirerek, çalışmalarımıza hız verdi. 2021 yılında; Bayramiç Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, esnaf odalarımız ve helva üreticilerimizle beraber, Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret tescilinin alınması için bir sürü çalışmalar yaptık. Çalışmalar sonucunda da bu neticeye geldik. Umarım, bu aşamadan sonra helva üreticileri ve tüketicilerimize hayırlı olur. Ayrıca, Covid-19 virüsünün artış gösterdiği bu günlerde iftardan ve sahurda helva tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor
Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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