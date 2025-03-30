BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2025 || Ramazan Bayramı toplu taşıma İZBAN, İETT Otobüsler, Metro, Metrobüs, Marmaray bedava mı?

İett otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN gibi toplu ulaşım araçlarının bayram süresince ücretsiz hizmet verip vermeyeceği netlik kazandı. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, "İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?", " Ankara'da EGO otobüsleri bayramda bedava mı?", "İzmir'de İZBAN çalışıyor mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bayram boyunca yapılacak aile ziyaretleri, mezarlık ziyaretleri ve şehir içi seyahatler için en çok merak edilen konulardan biri de "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2025?" sorusu oldu. İşte şehir şehir ulaşım bilgileri ve ücretsiz hizmet detayları…

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

2025 Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvay hatları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşım 30 Mart Pazar günü başlayacak ve bayramın 3. günü olan 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı otobüs, metro ve teleferik hatları Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro, Tramvay, İZTAŞIT araçları ve TCDD iş birliğiyle işletilen İZBAN 30 Mart saat 00.00'dan itibaren, 1 Nisan saat 00.00'a kadar ücretsiz olacak.