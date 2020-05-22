Bayramda mezarlık ziyaretleri yasak mı? Mezarlık ziyaretleri korona nedeniyle yasaklandı mı? Bayram boyunca mezarlık ziyaretleri yapılacak mı? Koronavirüs nedeniyle 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özellikle Ramazan bayramında mezarlık ziyaretleri ve ölmüşleimizin ruhuna fatiha okuma geleneğimiz söz konusu. Bu bayram 81 ilde sokağa çıkma yasağı çıkarıldı. Peki bayramda mezarlık ziyaretleri de yasak mı? Vatandaşların en çok merak ettiği sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Ramazan ayının sonuna geldik. Her bayram olduğu gibi bu bayramda mezarlıklar ziyaret edilmek ve ölmüşlerimize fatih okunmak isteniyor. Binlerce yıllık mezarlık ziyareti geleneğimiz bu bayramda korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle yapılacak mı yoksa yasak mı? Bu sorunun yanıtı bütün vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Merak edilen sorunun yanıtını sizler için haberimizde ele aldık.

RAMAZAN BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİ SERBEST Mİ?

Ramazan bayramında 81 ilde corona tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak nedeniyle bayramda mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bayram için mezarlık ziyaretleri yasak günü gelmeden önce yapılması isteniyor.

BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİ

ŞEHİT AİLELERİNE KAYMAKAMLIK VE VALİLİKTEN ÖZEL İZİN

24.05.2020 Pazar günü yani bayramın birinci günü şehit ailesi, eş, çocuk ve akrabalar eğer arzu ederlerse kaymakamlık veya valiliğe bildirimde bulunarak onların aracılığı ile mezarlık ziyaretleri gerçekleştirilecek.