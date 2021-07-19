Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
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Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)

Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
Demirören Haber Ajansı / Berna Yılmaz - Haberler | Ekonomi

ticaretten yapılan alışverişlere bakıldığında vatandaşların bayram tatilini yaz tatili ile birleştirdiklerinin görüldüğünü söyleyen e-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, "Dermokozmetik ürünlere yoğun bir ilgi oluşurken yolculuğa...

E-ticaretten yapılan alışverişlere bakıldığında vatandaşların bayram tatilini yaz tatili ile birleştirdiklerinin görüldüğünü söyleyen e-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, "Dermokozmetik ürünlere yoğun bir ilgi oluşurken yolculuğa hazırlığın etkisiyle araba lastiği satışlarında da geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya artış yaşandığını görüyoruz. Güneş sonrası koruyucu cilt bakım ürünü satışları geçen seneye göre yüzde 54 arttı. Bayramlık çikolata ve kahve paketlerinde yüksek oranda hediyelik satışlar gerçekleşti, çikolata ve kahve satışları geçen seneye göre yüzde 68 oranında arttı" diye konuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret, gerek işlem hacmi gerek kullanıcı sayısı gerekse ulaşılan satış rakamlarıyla her yıl katlanarak büyüyor. Bayram ya da tatil sezonu gibi özel dönemlerde ise online alışverişlerde belirgin bir artış gözleniyor. Pandemi nedeniyle yaşanan kapanma ve kısıtlamaların ardından gelen uzun Kurban Bayram tatili öncesinde internetten yapılan alışverişler dikkat çekici rakamları ortaya koydu. 

KORUYUCU CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 54 ARTIŞ

Uzayan Kurban Bayramı tatili öncesi internetten yapılan alışverişlere dair güncel veriler paylaşan E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO'su Yüksel Eminoğlu, e-ticaretten yapılan alışverişlere bakıldığında vatandaşların bayram tatilini yaz tatili ile birleştirdiklerinin görüldüğünü söyledi. Normalleşme süreciyle birlikte bu bayram ev ziyaretlerinin de yapılacak olmasının internet üzerinden yapılan çikolata ve kahve satışlarını arttırdığını gözlediklerini belirten Eminoğlu, "Bu yıl Kurban Bayramı öncesi mağazalar açık ama e-ticaret her zaman olduğu gibi yine hareketliydi. Bayram tatilinin uzun olması internet üzerinden satışları doğrudan etkiledi. Dermokozmetik ürünlere yoğun bir ilgi oluşurken yolculuğa hazırlığın etkisiyle araba lastiği satışlarında da geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

Güneş sonrası koruyucu cilt bakım ürünü satışlarında geçen seneye göre yüzde 54 artışın olduğu bilgisini paylaşan Eminoğlu, "E-ticaretten satışlarda adet olarak ikinci ve en çok gördüğümüz artış ise trekking ürünlerinde. Geçen senenin aynı dönemine göre trekking ve doğa ürünlerinde yüzde 32 artış varken, geçtiğimiz haziran ayına göre de bu ürün grubunda yüzde 17'lik bir artışın olduğu görülüyor" diye konuştu.  

KAHVE VE ÇİKOLATA HEDİYELERİNDE YÜZDE 68 ARTIŞ

Bayram öncesi tekstil ürünü satışlarında da bir hareketliliğin gözlendiğini belirten Yüksel Eminoğlu, "İnternetten yapılan tekstil ürünü satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43'lük bir artış var. Sepetlerde de genellikle tek bir ürün değil 5 ve üzeri ürünün yer aldığını gördük. Bu bayram öncesi e-ticarette en dikkat çekici artış ise kahve ve çikolatada. Bu sene Kurban Bayramı'nda geçen seneye nazaran insanların ev ziyaretleri de yapacaklarını görüyoruz. Bayramlık çikolata ve kahve paketlerinde yüksek oranda hediyelik satışlar gerçekleşti, çikolata ve kahve satışları geçen seneye göre yüzde 68 oranında arttı" diyerek Türkiye'de bayram öncesi internetten yapılan alışverişlere dair dikkat çekici verileri paylaştı.

DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul/ Merkez - Berna YILMAZ/


Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı (YENİDEN)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Berna Yılmaz

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