Bayrama özel kredi kampanyaları neler? Kredi çekmek isteyenler nelere dikkat etmeli?
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Bayrama özel kredi kampanyaları neler? Kredi çekmek isteyenler nelere dikkat etmeli?

Bankalar, Kurban Bayramı öncesi vatandaşa finansman sağlama yarışına girdi. Bayrama özel ihtiyaç kredisi kampanyalarının detayları belli oldu. Bayram kredisi nedir? Bayram kredisi veren bankalar nelerdir?

Bayrama özel kredi kampanyaları neler? Kredi çekmek isteyenler nelere dikkat etmeli?
21.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:49

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kredi verme yarışına başlayan bankalar kampanyalarını tek tek açıklıyor. İşte faiz oranı ve vade seçeneklerini duyuran bankalar... Bayrama özel kredi kampanyaları neler? Kredi çekmek isteyenler nelere dikkat etmeli? Bayrama özel ihtiyaç kredisi kampanyalarının detayları neler?

VAKIF BANK BAYRAM KREDİSİ

Vakıf Bank ihtiyaç duyanlar için 60 aya varan vadeler, aylık %0,86'dan başlayan faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Bayram Kredisi Kampanyası'nı başlattı.

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB) BAYRAM KREDİSİ

TEB, Kurban Bayram'ına özel kampanyasıyla, kredi kullanmak isteyen müşterilerine yüzde 0,89'dan başlayan ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi fırsatı sunuyor. Faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor.

ŞEKERBANK BAYRAM KREDİSİ

Şekerbank da yaklaşan Kurban Bayramı'na özel kampanya başlatan bankalar arasında. Banka kampanya kapsamında 60 aya varan vadeler ile birlikte %0,75'ten başlayan faiz oranları ve 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

İş Bankası'nın bayram kredisi kampanyasında faiz oranı kişiye özel belirleniyor. Kampanyada 50.000 TL'ye kadar, 60 aya varan vadeler ve 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi kullanma fırsatı bulunuyor.

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

QNB Finansbank, 60 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

YAPI KREDİ BAYRAM KREDİSİ

Yapı Kredi ise bayram kredisi kampanyası kapsamında kredi kullanan müşterilerine 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız" açıklamasında bulundu.

BAYRAM KREDİSİ NEDİR?

Bayram kredisi, bankaların bayram döneminde avantajlı faiz oranları ile sunduğu ihtiyaç kredisidir.

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR NELERDİR 2020?

Vakıf Bank, TEB, Şekerbank, İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi bayram kredisi vereceğini duyuran bankalardandır.

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