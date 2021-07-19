Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda yola çıkacak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu
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Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda yola çıkacak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu

Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda yola çıkacak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, sorumluluk ağlarında bulunan 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, sorumluluk ağlarında bulunan 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı; Türkiye genelinde bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makinenin 7/24 esasına göre görev yapacağını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edileceğini bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Kurban Bayramı tatil sürecini değerlendirmek isteyen vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmeleri amacıyla bazı bilgilendirmelerde bulunuldu. Bakanlık tarafından, Türkiye genelindeki dokuz günlük Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere; ülke geneline yayılmış 17 Bölge Müdürlüğü, 119 Bakım Şube Şefliği, 15 Tünel Bakım İşletme Şefliği ve 24 Otoyol Bakım İşletme Şefliği ile 768 nöbetçi memur personelin hazır bulunacağı aktarıldı.

BİN EKİP, 5 BİN 383 PERSONEL, BİN 513 MAKİNE 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPACAK

Karayollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşarak ve uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin artması üzerine sürücülerin dikkat etmeleri gereken hususlar bakanlık tarafından şöyle sıralandı:

"Araçların hızı; yük, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlanmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalı, emniyet kemeri takılmalı, yolda sık mola verilmeli ve dinlenilmeli, yorgun ve uykusuz yola çıkılmamalı, direksiyon başında cep telefonu ile görüşme, sigara içme gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçınılmalı ve görevlilerin ikazlarına uyulmalıdır."

Bakanlık tarafından, sorumluluk ağlarında bulunan 68 bin 577 kilometrelik yolda yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı, Türkiye genelinde bin ekip, 5 bin 383 personel, bin 513 makinenin 7/24 esasına göre görev yapacağını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokabilecek her duruma anında müdahale edileceğini belirtildi.

Bakanlık tarafından, Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Kütahya, Denizli-Muğla, Uşak-İzmir, Trabzon-Rize, Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır, Adana-Osmaniye akslarında yoğun trafik akışı olacağına dikkat çekerek, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerini sonuçlandırabilmeleri adına mutlak suretle temel trafik kurallarına uymaları gerektiği bildirildi.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, sürücülerin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında bilgi edinmelerini ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye edilirken, bu bilgilere erişmek için Karayolları Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 ve 449 86 60 no'lu telefonlarını, ücretsiz Alo 159 hattını, KGM'nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde bulunan "Güzergah Analizi" programını ve "Yol Durumu" sayfalarına işaret edildi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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