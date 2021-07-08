Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, belli oldu mu? Son durum!

Kurban Bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayram tatili hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Kabine toplantısı sonrası merak artarken Kurban Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, belli oldu mu? Son durum!

Tatil planı yapanların merakla beklediği kabine toplantısı sonrası açıklamalar geldi. Merak edilen konuların başında gelen Bayram tatili 11 gün oldu mu gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Bayram tatili 11 gün oldu mu?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayram tatilinin 9 gün olması için ilk olarak resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününden sonra gelen 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak açıklanması gerekiyor. Bunun dışında arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi açıklama ile tam gün tatil kapsamına alınırsa , 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

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