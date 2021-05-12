Bayram öncesi esnafa bin liralık destek
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Bayram öncesi esnafa bin liralık destek

Bayram öncesi esnafa bin liralık destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi sürecinde kapısına kilit vuran, ekonomik sıkıntı altında çilekeş duruma düşürülen Ayvalık esnafına cansuyu olacak bin liralık nakdi yardım destek programını yaşama geçirdi.

Uygulamadan pandemiden en büyük zararı gören ve bu süreçte faaliyetlerinden mahrum kalan kentteki S plakalı servis şoförleri, kahvehaneler, internet kafeteryaları, çay bahçeleri, kantinler, kreşler, atari salonları, lokantalar ve terziler yararlandı. Esnaf odalarının verdiği listeler doğrultusunda aranan ve iban numaraları alınan esnafın hesaplarına bin Türk lirası yatırılmaya başlandı.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Altınova Esnaf Sanatkarlar Odası işbirliğinde destek verilecek esnafın belirlenmesi bayram öncesi sevinçle karşılandı. Ramazan Bayramı'nda da kapıları kilitli kalacak olan esnaf, pandeminin başlamasıyla birlikte, belediyeye ait mülklerden kira, ecrimisil ve işgaliye alınmaması gibi uygulamalarla esnafın yanında yer alan Belediye Başkanı Mesut Ergin ve meclis üyelerine teşekkür ettiler.

"Bütün gücümüzle, olanaklarımız çerçevesinde, pandemi devam ettiği sürece samimiyetle ve gönülden esnafımızın yanındayız" diyen Başkan Ergin, esnafın yalnız olmadığını bir kez daha dile getirerek pandemi sürecini de birlikte aşacaklarını, ekonomik olarak açılan yaraları birlikte saracaklarını söyledi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu dönemde en çok sıkıntı yaşayan kesim olan esnafımıza destek olmak istiyoruz. 1000 TL belki çok büyük bir rakam değil ama hem onlara moral olsun, hem de çorbada tuzumuzun bulunmasını istedik. Ayvalık Belediyesi'nin gücü ne kadar el veriyorsa esnafımızın yanında olacağız. Bu dönemi birlikte aşacağız, yaraları birlikte saracağız. Onların iyi ve zor günlerinde hep yanlarında olacağız" dedi

Kaynak: Bültenler

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