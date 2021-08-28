Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti

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Türk savunma sanayisinin demirbaşları arasında yer alan Bayraktar TB-2'ye yönelik ilgi her geçen gün daha da artıyor. TB-2'ye son olarak Irak da talip oldu. Irak, Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı envanterine katmak için harekete geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinde attığı adımların meyvesi toplanmaya başlandı. Türkiye'nin son olarak NATO ve AB üyesi olan Polonya'ya sattığı TB-2 SİHA'larına ilgi her geçen gün artıyor. Irak da SİHA'yı envanterine katmaya talip oldu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) katılan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun, Türk savunma sanayii şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmiş, bir dizi iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Buna göre Irak yönetimi Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da ve pek çok sahada etkinliğini kanıtlayan TB-2'lere sahip olmak için harekete geçti.

SATIŞ KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARILDI

Savunma Sanayi ST'nin haberine göre, fuarın ardından Iraklı televizyon kanalı El Şarkiye'nin bir programına konuk olan Sadun, Bayraktar TB2 konusunda "uzlaşıya vardıklarını", toplamda 12 adet T-129 ATAK helikopteri almaya "niyetli olduklarını" ve 6 adet elektronik harp sistemi "satın alma teklifi" olduğunu söyledi.