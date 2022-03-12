Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı - Haberler

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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı

AA - Muhammet Emin Horuz - Güncel
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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Bayraktar, Twitter hesabından MİUS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

AA / Muhammet Emin Horuz - Güncel

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