Bayırköyspor 3'üncü lig hedefine adım adım koşuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 7'nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde 3 puanı 2 golle ulaştı. Bayırköyspor bu galibiyetle ligde 3'üncü sıraya yükseldi.

Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynan BAL grup 7'nci hafta müsabakasında Bayırköyspor kendi saha ve seyirci önünde Eskişehir Sağlıkspor'u 2-0 yenerek, puanını 13'e çıkardı. Maça iyi başlayan Bayırköyspor maçın 19'uncu dakikasında Cüneyt Balçık'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı ev sahibi ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bayırköyspor, maçın 75'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına Cüneyt Balçık bu atışı gole çeviremedi. Maçın 90+2'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında penaltıyı değerlendiremeyen Cüneyt Balçık hem kendisinin hem de takımın 2'inci golüne imza attı. Bu golden sonra maç sona ererken, Bayırköyspor maçı 2-0 kazandı. Alınan 3 puanla Bayırköyspor puanını 13'e çıkarırken, 10 takımlı ligde 3'üncü sıraya yükseldi.

Ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor ise, Yunusemrespor'a deplasmanda 2-0 kaybederek, 13 puanla 4'üncü sıraya geriledi. Ligde 17 puanla Anadolu Üniversitesi liderliğini sürdürürken, TKİ Tavşanlıspor ise 14 puanla 2'inci sırada yer aldı. - BİLECİK