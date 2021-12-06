Bayındır'da müstakil ev alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayındır'da müstakil ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bayındır'da müstakil ev alevlere teslim oldu

İzmir'in Bayındır ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaveliler Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Murat Varna'ya ait müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, evi tamamen saran alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Bayındır'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Bayındır'da müstakil ev alevlere teslim oldu

Bayındır'da müstakil ev alevlere teslim oldu

70 yaşındaki adam, ormanda ensesinden vurulmuş halde bulundu; husumetlisi gözaltında

70 yaşındaki adam, ormanda ensesinden vurulmuş halde bulundu; husumetlisi gözaltında

 Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

 Bağcılar'da yangın sonrası yol çöktü, oluşan çukur böyle görüntülendi

Bağcılar'da yangın sonrası yol çöktü, oluşan çukur böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title