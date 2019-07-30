Bayern Münih'ten Fenerbahçe'ye 'merhaba' mesajı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, bugün TSİ 21.30'da karşılaşacağı Fenerbahçe'ye jest yaparak 'merhaba' paylaşımı yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih, bugün TSİ 21.30'da karşılaşacağı Fenerbahçe'ye jest yaparak 'merhaba' paylaşımı yaptı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda şehirden görüntüler ile Fenerbahçe'nin havalimanından ve stada gelişinden görüntüler yer aldı. Bu videoyu "Merhaba" yazarak paylaşan Bayern Münih'in bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda şehirden görüntüler ile Fenerbahçe'nin havalimanından ve stada gelişinden görüntüler yer aldı. Bu videoyu "Merhaba" yazarak paylaşan Bayern Münih'in bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Kaynak: DHA
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