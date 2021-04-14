Bayern'i eleyen PSG'nin yıldızı Neymar, maçın ardından yaptığı 'Cinsiyetçi' yakıştırmayla ortalığı karıştırdı

Dün akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Bayern'e 1-0 yenilmesine rağmen ilk maçta deplasmanda adığı avantajlı skorla rakibini eleyen PSG'de Neymar'ın maç sonu yaptığı açıklamalar, galibiyetin önüne geçti. Brezilyalı futbolcu, "Bir kadına bütün gece şarkı söyleyebilirsiniz ama biri gelir, onu 5 dakikada kandırır ve onu götürür" dedi. Daha önce de 'Taciz' iddiasıyla yargılanan futbolcu, başta kadınlar olmak üzere, futbol camiasının da tepki çekti.

Yine Neymar yine skandal. Brezilyalı futbolcu son dönemde oynadığı futboldan çok saha dışındaki olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Devler Ligi'nde çeyrek finalde rakibini eleyen PSG'de Neymar'ın maç sonu yaptığı açıklamalar, galibiyetin önüne geçti.

KIMMICH'E YÖNELİK CEVAP

İki maçta da PSG'ye nazaran daha üstün bir futbol oynayan Bayern'in yıldızı Kimmich'le atışan Neymar, rakip futbolcu üstünden kadınlara yönelik çirkin bir benzetme yaptı.

"5 DAKİKADA KANDIRIR"

Maçın ardından zaferin etkisiyle Neymar, ""Bir kadına bütün gece şarkı söyleyebilirsiniz ama biri gelir, onu 5 dakikada kandırır ve onu götürür" dedi.

SAYGINLIĞI DÜŞÜYOR

Daha önce de 'Taciz' iddiasıyla yargılanan futbolcu, başta kadınlar olmak üzere, futbol camiasının da tepki çekti. Neymar'ın sosyal medyayı kullanış biçimi de futbolcunun saygınlığını düşürme eğiliminde.

BARCELONA'YA GİTMEK İSTİYOR

Fransız devi PSG, Brezilyalı futbolcudan iki sezondur istediği katkıyı alamıyor. Ve saha dışında karıştığı olaylardan dolayı da kulübün itibarına zarar veriyor. Ayrıca kazandığı yıllık ücrete göre gösterdiği performans, takım içindeki dengeyi de sarstı. Brezilyalı futbolcu bir süredir de eski takımı Barcelona ile flört halinde. Önümüzdeki sezon PSG'de devam etme ihtimali zayıf gözüküyor.