Batmanlı kızlar hentbolda Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

BATMAN (AA) - Hentbol Kadınlar 2. Ligi'nde yer alan 1955 Batman Belediye spor, önce 1. Lig'e ardından Süper Lig'e yükselme hedefiyle mücadelesini sürdürüyor.

Batman Belediyesinde hentbol antrenörü olarak görev yapan Bilal Taşkıran, 5 yıl önce kentte kadın hentbol takımının olmaması üzerine önce kadınlara yönelik hentbol kursu açtı, daha sonra okulları gezerek yetenekli kız öğrencilerden oluşan bir takım kurdu.

Hentbolla ilk kez tanışan kızlarla eğitimlere başlayan Taşkıran'ın kurduğu takım, geçen yıl Batman Belediye spor Kulübü bünyesinde Bölgesel Lig'de yer aldı.

İlk sezonunda Hentbol Kadınlar 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren 1955 Batman Belediye spor, bulunduğu D Grubu'nu ilk sırada tamamlayıp 1. Lig'e çıkmak için play-off şansı elde etmeyi hedefledi.

"Başarı elde etmek istiyoruz"

Antrenör Bilal Taşkıran, AA muhabirine, 5 yıl önce okulları gezerek, daha önce hentbol ile tanışmamış ancak yetenekli kızlardan oluşan bir takım kurduğunu söyledi.

Kentin ilk kadın hentbol takımını 2016'da kurduklarını anlatan Taşkıran, başarı elde edebilmek için kolları sıvadıklarını belirtti.

Takımın profesyonel maçlara çıkabilecek duruma ulaşmasıyla geçen yıl Bölgesel Lig'e başvurduklarını aktaran Taşkıran, "Şu anda 2. Lig'de mücadele ediyoruz. 2021 yılında Gençlik Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile Bölgesel Lig'e başvurduk. Bölgesel Lig'den 2. Lig'e yükseldik. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"Takım oyuncularının tamamı Batmanlı kızlardan oluşuyor. Herhangi bir transfer yapmadan başarı elde etmek istiyoruz. Hedefimiz 2016'da başladı. Kısa vadede 1. Lig'e, daha sonra da Süper Lige yükselmeyi hedefliyoruz." diyen Taşkıran, bu konuda takım motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi.

-"Hak ettiğimiz güzel yerlere gelmek istiyoruz."

Takım kaptanı ve kalecisi Melek Sürgüt, antrenör Taşkıran sayesinde ortaokulda hentbola başladığını dile getirdi.

Takım arkadaşlarıyla 5 yıldır büyük emek verdiklerini ifade eden Sürgüt, şöyle konuştu:

"Bölgesel Lig'den 2. Lig'e yükseldik. Hedefimiz play-off'a çıkmak, daha sonra da Süper Lig'e yükselmek. Antrenörümüzün önderliği ve belediyemizin desteğiyle hak ettiğimiz güzel yerlere gelmek istiyoruz. Ayrıca bu sporu diğer gençlere de aktarmaya çalışacağız."

Hentbol sayesinde gelecek hedeflerinin de belirlendiğini dile getiren Sürgüt, beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini anlattı.

Takım oyuncularından Tuğba Bozan ise hentbol ile 2018 yılında tanıştığını, hentbola başladığında bu spor dalı ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını aktardı.

Bozan, "Süper Lig'e çıkıp başarı elde etmek istiyoruz. Hentbol alanında kendimi geliştirmek ve beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.