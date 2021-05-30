Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
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Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi Batman Üniversitesi mezun durumdaki başarılı 22'si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara'ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale illerine gönderdi.

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

BATMAN - Batman Üniversitesi mezun durumdaki başarılı 22'si bayan 32 öğrencisi devlet kurumlarını, bürokrasiyi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Ankara'ya yine öğrencilerin tarih bilinci kazandırmak amacıyla Bursa ve Çanakkale illerine gönderdi.

Batman Üniversitesi öğrencileri Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret edecek akabinde Anıtkabir, 15 Temmuz Şehitler Abidesi, Gölbaşı'nda 15 Temmuz'da bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığını gezecek. Ziyaretin devamında öğrenciler tarih bilinci kazanmaları amacıyla Bursa'ya ardından da Çanakkale'ye gidecek.

"Devlet büyüklerimiz başarılı öğrencilerimizi ağırlayacak"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak başarılı öğrencileri Ankara, Bursa, Çanakkale ve Manisa gezisine göndereceklerini söyledi. Bu projenin bir başlangıç olduğunu aktaran Rektör Demir, "Öğrencilerimiz mezun olacaklar sonra da sınavlara girecekler sınava girdikleri zaman muhatap olacakları kişiler, karşılaşacakları durum ile ilgili ön bilgi sahibi olmalarını gelip bu tecrübelerini diğer sınıf arkadaşlarına aktarmalarını amaçlıyoruz. Eğitimde bir sistem vardır bir kişi duyduklarının bir kısmını gördüklerinin bir kısmını ancak tecrübe ettiklerinin büyük bir kısmını hafızasına alır ve ömrü boyunca da devam eder. Bu tecrübe ile birlikte devlet bürokrasimizin sınavlara girerken öğrencilerimize soracak sorular karşılarına çıkacak olan olası problemler hakkında bu şekilde bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Temel amaçlarımızdan bir tanesi de bugün mezun oluyor öğrencimiz yarın iş başvurusunda bulunacak yarın iş başvurusunda bulunacağı zaman önünde öğrencilik dünyası bitiyor apayrı bir dünya olacak karşısında önümüze çıkacak olan dünya hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalarını istiyoruz amaçlıyoruz. Arkadaşlarımızdan ricamız bu tecrübeyi kendilerine saklamamalarını istiyor ve diğer sınıf arkadaşlarına da paylaşmalıdır. Programda bir değişiklik olmasa Gençlik ve Spor Bakanımız ile de görüşecekler arkadaşlarımız birlikte kahvaltı yapacaklar. Devlet büyüklerimiz kendilerini ağırlayacaklar. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde görüşmelerimizi yürütüyoruz. Öğrencilerimiz Dışişleri Bakanlığımıza da gidecekler. Dışişleri Bakan Yardımcımız ile görüşecekler program dahilinde oradan aldıkları tecrübeleri de tekrardan gelip arkadaşlarına aktaracaklar. Oluşacak olan bu müktesebat ile Batman Üniversitesi mezunlarını işe giriş oranlarını da daha yükselmesini bekliyor ve amaçlıyoruz" dedi.

Batman Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü okuyan öğrenci Nermin Barış, farklı yerleri görüp iyi bir deneyim kazanmayı amaçladıklarını söyledi. Barış, "Rektör beye teşekkür ederiz. Ankara'da birçok tarihi yerler var devlet kurumlarının olduğu yerleri görüp daha çok bilgi sahibi olacağız. Ankara'dan sonra diğer illeri gezme fırsatımız olacak" diye konuştu.

Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi
Batman Üniversitesi başarılı öğrencileri geziye gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

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