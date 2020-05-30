Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantinaya alındı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantinaya alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantina altına alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantinaya alındı
30.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:53

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir apartman ve bir ev karantina altına alındı.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için Tepecik Mahallesi'nde bir apartman ve Duygulu köyünde bir hanenin karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Belirtilen adreslere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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