Batman'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Çınarı Mustafa Kutlu" paneli

BATMAN (AA) - Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Batman Sosyal Bilimler Lisesi 9. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Hikayemizin Yarım Asırlık Çınarı Mustafa Kutlu" konulu panel düzenlendi.

Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan panele, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Davut Okçu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, Batman'ın okuma konusunda iyi bir yere sahip olduğunu söyledi.

Batman'ın okul kütüphanelerindeki kitap sayısı bakımından tüm iller içerisinde ilk sıralarda yer aldığını aktaran Kurtaran, şöyle konuştu:

"Şu an okullarımızın kütüphanelerinde var olan kitap sayısı 574 bin. Yakın zamanda TÜBİTAK ile yaptığımız çalışma kapsamında alacağımız yaklaşık 75 bin kitapla bu sayımız 650 bine ulaşacak. Bakanlığımızın koymuş olduğu hedef gereği bu kitap sayısını 2022 yılının sonunda 1 milyon 380 bine çıkaracağız."

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet