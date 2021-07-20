Batı Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu
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Batı Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

Batı Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Batı Trakya'da camiler erken saatlerde bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.

Batı Trakya'da camiler erken saatlerde bayram namazı kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı.

Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda eden Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.

Gümülcine'de, seçilmiş Müftü İbrahim Şerif'in namaz öncesi vaaz verdiği tarihi Eski Cami, Müslümanlarla dolup taşarken, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete de bayram namazını Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek ile İskeçe'nin Sünne Mahallesi Camisi'nde kıldı.

Selanik'te camiler açılmadı

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti olan Selanik'teki camilerin ibadete kapalı kalması nedeniyle bölgede yaşayan Müslümanlar bu bayram da bayram namazını açık alanda kıldı.

Erken saatlerde Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazını salgın kurallarına uygun şekilde dernek lokalinde eda etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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