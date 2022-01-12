BATEM ve TARSİM ekipleri Antalya'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe gecesi sel baskınlarında meydana gelen zararın tespiti için Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

BATEM Bitki Sağlığı Bölüm Başkanı Dr. İlker Kurbetli, BATEM Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü'nde araştırmacı olan Dr. Ramazan Özalp, TARSİM Ar-Ge Müdür Yardımcısı Dr. Erol Yalçınkaya, TARSİM Bitkisel Ürün Sigortaları Hasar Müdürü Fevziye Kayılı, TARSİM Antalya Bölge Müdürü Gökçe Tüketmez, TARSİM Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Turan, TARSİM Antalya Bölge Uzmanı Aytaç Küçük, Kumluca'ya bağlı Mavikent, Beykonak, Kum, Göksu ve Hacıveliler mahallelerinde inceleme yaptı. Ekipler, sel baskınında zarar gören seralardaki ürünlerin ne kadar etkilendiğini, bitki saçaklarında çürüme olup olmadığını, biber, patlıcan, domates ve salatalık fidelerindeki meyve veriminde azalma olup olmadığını inceledi. Ekipler rapor haline getirdikleri tespitleri Tarım Bakanlığına sunacak. - ANTALYA