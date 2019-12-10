Basketbolda maçın ardından

10.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:04

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 9. hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya 70-61 yenilen Darüşşafaka Tekfen'de başantrenör Selçuk Ernak, sahaya kimliklerini yansıtamadıklarını söyledi.

Volkswagen Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını eleştiren Ernak, "Kendi kimliğimizi yansıtmamız lazım onun dışında şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bugün kendi kimliğimizin dışında oynadık. Hem mental olarak hem de oyun olarak. Bu da benim oyuncu arkadaşlara eleştirimdi." ifadelerini kullandı.

Germani Brescia Leonessa Başantrenörü Vincenzo Esposito ise yaptığı açıklamada, "Darüşşafaka Tekfen yetenek olarak bizden daha üst seviyede bir takım olsa da bugün daha çok isteyen taraf bizdik. Tam bir takım oyunu ile kazandık. Her çeyrek farklı oyuncular sahneye çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA