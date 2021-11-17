Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Anne Panther (Almanya), Kristaps Konstantinov ( Letonya ), Vasiliki Tsaroucha ( Yunanistan )

Frutti Extra Bursaspor : Freeman 17, Needham 6, Andrews 10, Hayes 10, Dudzinski 16, Metin Türen 4, Ömer Utku Al 2, Egemen Güven 2, Brown 7

Gran Canaria: Kramer 6, Diop 5, Slaughter 13, Khalifa Diop 4, Ennis 15, Salvo 2, Lopez, Pustovyi 20, Shurna 20

1. Periyot: 19-26

Devre: 38-45

3. Periyot: 49-69

ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria ekibine sahasında 85-74 yenildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayarak ilk 7 sayısını Diop'tan bulan Gran Canaria, 5. dakikayı 12-5 önde geçti. Kramer ve Ennis'in de skor katkılarıyla oyundaki temposunu iyice arttıran İspanyol ekibi, 8. dakikada farkı çift hanelere (14-24) çıkardığı çeyreği 26-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Gran Canaria, Pustovyi ve Shurna'nın set hücumlarından bulduğu sayılarla 12. dakikada tekrar farkı çift hanelere taşıdı: 19-32. Frutti Extra Bursaspor, rakibi karşısında farkı azaltmak için sertliği arttırsa da Gran Canaria yüksek yüzdeli atışlarla soyunma odasına 45-38 önde gitmeyi başardı.

Üçüncü çeyrekte daha derli toplu bir görüntüyle parkeye çıkan Frutti Extra Bursaspor, Hayes ve Needham'ın sayılarıyla 8-0'lık seri yakaladı ve bir anda 22. dakikada farkı 2'ye indirdi: 43-45. Bu seriyle beraber gittiği moladan iyi reaksiyon göstererek oyuna dönen Gran Canaria, Shurna ve Pustovyi ile skor üreterek rahat nefes alıp, farkı 26. dakikada tekrar çift hanelere çıkardı: 47-57. Bu dönüşün ardından ev sahibi ekibi iyice oyundan düşüren Gran Canaria, kalan dakikaları iyi oynadı ve final periyotuna 69-49 üstün girdi.

Son periyotta Frutti Extra Bursaspor farkı azaltmak için taraftarının da desteğiyle çaba göstererek bitime 1 dakika kala farkı 9 sayıya (72-81) kadar indirse de Gran Canaria parkeden 85-74 galip ayrıldı.