Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci hafta 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta ise 4 maçla devam etti.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 71-73
Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor: 95-56
Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor: 91-69
İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 69-61
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 65-93
BUDO Gemlik Basketbol-Samsunspor: 69-78
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Final Gençlik: 86-78
Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor: 65-55
Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-65
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bursa Büyükşehir-Urla Belediyespor: 71-52
Yalova VİP-Nesibe Aydın: 53-104
Antalya 07 Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 73-78
Emlak Konut-Mardin Büyükşehir Başak: 70-74