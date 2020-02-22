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Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı.

22.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:20
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 19. haftası, 4 maçla başladı.

Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci hafta 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta ise 4 maçla devam etti.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-Hatay : 71-73

Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor: 95-56

Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor: 91-69

İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 69-61

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 65-93

BUDO Gemlik Basketbol-Samsunspor: 69-78

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Final Gençlik: 86-78

Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor: 65-55

Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 76-65

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir-Urla Belediyespor: 71-52

Yalova VİP-Nesibe Aydın: 53-104

Antalya 07 Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 73-78

Emlak Konut-Mardin Büyükşehir Başak: 70-74

Kaynak: AA
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