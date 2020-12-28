Basketbol: THY Avrupa Ligi

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yer aldığı THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın ve 30 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Sekiz galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

Altı galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise çarşamba günü sahasında Fransa temsilcisi ASVEL ile mücadele edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.30 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya) - Zalgiris (Litvanya)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Zenit (Rusya)

23.00 TD Systems Baskonia (İspanya) - Valencia (İspanya)

30 Aralık Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko - ASVEL (Fransa)

21.00 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Panathinaikos (Yunanistan)

21.30 Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan