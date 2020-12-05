Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60
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Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60

05.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:21
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Türk Telekom'u 94-60'lık skorla mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Türk Telekom'u 94-60'lık skorla mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Türk Telekom'u ağırlaladı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlıklar, ilk çeyreği 15 sayı üstünlük yakalayarak 29-14 önde tamamladı. Devreye 59-29 önde giren Beşiktaş, üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek, skoru 38 sayı farkla 81-43'e getirdi. Maç sonunda parkeden 94-60 üstün ayrılan Beşiktaş, ligdeki 4. galibiyetine uzandı.

Akatlar'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra siyah-beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson da ailesiyle izledi.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Hüseyin Çelik

Beşiktaş: James Blackmon xxx 18, Şehmus Hazer xxx 13, Markell Johnson xxx 13, Alperen Şengün xxx 14, Sadık Emir Kabaca x 2, Egehan Arna xxx 18, Hakan Sayılı xx 5, Mehmet Yağmur xx 6, Ömer Yasir Küçük x 3, Can Kaan Turgut x, Furkan Haltalı x

Türk Telekom: Kamar Baldwin xxx 14, Sam Dekker xx 5, Muhammed Baygül xx 6, Erdi Gülaslan xx 9, Michael Eric xx 8, Can Korkmaz xx 7, Kyle Wiltjer xx 7, Göktüğ Baş x 2, Yiğit Özkan x

1. Periyot: 29-14 (Beşiktaş lehine)

Devre: 59-29 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 81-43 (Beşiktaş lehine)

Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60
Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 94 - Türk Telekom: 60

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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