Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 62 TOFAŞ: 83

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme maçında Aliağa Petkim, konuk ettiği TOFAŞ'a 62-83 yenildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme maçında Aliağa Petkim, konuk ettiği TOFAŞ'a 62-83 yenildi. Bu sonucun ardından, TOFAŞ ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkim ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Aslanoğlu xx, Musa Kazım Çetin xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray x 3, Ege Arar x 6, Sarunas Vasiliauskas xxx 15, Thomas Wimbush xxx 15, Ian Hummer xx 7, Yiğitcan Turna x 2, Deniz Çelen x 4, Stephen Zack xx 6, Canberk Kus x 2, Boran Güler x 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

TOFAŞ: Tarik Phillip xxx 16, Berkan Durmaz xx 6, Muhsin Yaşar xx 7, Tomislav Zubcic xx 11, Martin Akoon Purcell xxx 17, Semaj Rakim Christon xx 9, Mert Konuk x, Jeremy Byron Jerome Simmons xx 5, Berk İbrahim Uğurlu xx 8, Ali İlhan Demir x 4, Bora Satır x

Başantrenör: Hakan Demir

1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 37-34 (Aliağa Petkim lehine)

3. Periyot: 47-59 (TOFAŞ lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı