Basketbol: Haftanın programı
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Basketbol: Haftanın programı

02.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:24
Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 2020-2021 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

4 Ekim Pazar:

13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (Ankara)

15.15 Aliağa Petkimspor-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (ENKA)

17.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mehmet Sait Zarifoğlu)

15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ (Servet Tazegül)

16.30 Nesibe Aydın-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (TOBB ETÜ)

4 Ekim Pazar:

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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